Com casos de síndrome respiratória, prontos-socorros de Londrina operam com lotação de até 375%

Os prontos-socorros dos três hospitais mais importantes de Londrina registraram, na quinta-feira (27), superlotação de até 375%, como é o caso da Santa Casa de Londrina, que tinha, por volta das 16h, 45 pacientes internados. O setor tem capacidade para 12 leitos. O número de casos de síndrome respiratória também aumentou cerca de 350% na entidade.





De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, das 45 pessoas internadas, 16 estão na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). A Santa Casa suspendeu o atendimento de novos casos até sexta-feira (28), quando a decisão será reavaliada.

O HE (Hospital Evangélico) também registrou números acima do comum. Na quarta-feira (26), acompanhantes tiveram que aguardar do lado de fora da recepção devido aos 300% de superlotação. A reportagem recebeu denúncias de pessoas que estiveram no local. De acordo com as fontes, a situação era caótica.





Também foi apurado que o pronto-socorro do HU (Hospital Universitário) operou com lotação de 143% nesta quinta-feira (27). A equipe de comunicação do hospital informou, no entanto, que a entidade trabalha com estrutura lotada constantemente.

