Com custo de R$ 20 milhões, ILS vai ser instalado em 2025 no Aeroporto de Londrina

Em dias de condições climáticas desfavoráveis, é comum ouvir que um aeroporto passou a operar por instrumentos. A partir de 2025, essa vai ser a realidade no Aeroporto Governador José Richa, em Londrina, que vai receber o ILS (Sistema de Pouso por Instrumento).





O instrumento tem custo aproximado de R$ 20 milhões e vai ser adquirido pelo Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), vinculado à FAB (Força Aérea Brasileira).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O anúncio com a confirmação de que o equipamento viria para Londrina foi feito nesta segunda-feira (1°) durante a reunião de autoridades municipais, sociedade civil e militares da Aeronáutica no Rio de Janeiro. A partir de agora, o Decea deu início a fase interna do processo de licitação do ILS, que vai levantar dados sobre o aeroporto e quais características o instrumento deve ter para atender às demandas da cidade.





Após a definição, será publicado o edital internacional para que uma empresa seja contratada e comece a fabricação. A expectativa é de que o equipamento seja instalado pela CCR Aeroportos em 2025.

Publicidade





Em coletiva nesta terça-feira (2), Marcelo Belinati (PP), prefeito de Londrina, explicou que a Aeronáutica já está trabalhando em um estudo para entender qual tipo de ILS se enquadra às necessidades da cidade. Na sequência, o edital de compra já será publicado para que uma empresa estrangeira seja contratada para fabricar o produto, já que ele não é produzido no país.





Segundo ele, a prefeitura vai assinar um termo de compromisso junto ao Decea se responsabilizando em receber o instrumento e ceder à CCR Aeroportos, já que é a concessionária que vai ficar responsável pela instalação do equipamento de acordo com o contrato de reforma e ampliação do aeroporto.

Publicidade





Ele também afirmou que esse é um momento histórico e que é resultado de uma luta de três décadas da cidade, já que é um instrumento que vai trazer mais segurança e reduzir o número de cancelamentos de voos por condições climáticas inadequadas.





“Além da segurança, que é fundamental, vai trazer também muito desenvolvimento regional. Grandes empresas e indústrias quando vêm para uma cidade, a primeira coisa que elas perguntam é sobre o aeroporto”, detalha, garantindo que em 2025 a cidade de Londrina terá o ILS instalado no aeroporto.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: