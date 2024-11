Com entrada gratuita, Londrina Mais Histórias começa nesta quinta no Parque Ney Braga

A edição 2024 do Londrina Mais Histórias começa nesta quinta-feira (28) e vai até sábado (30), no Parque de Exposições Governador Ney Braga (Av. Tiradentes, 6.275 - Cilo 2), em Londrina. Com entrada gratuita, o evento é voltado à comunidade escolar do município e contará com mais de 100 estandes, 11 palestras, apresentação de trabalhos escolares, diversas atividades, além de food-trucks e de um restaurante.

EVENTO TEM COMO FOCO OS 90 ANOS DE LONDRINA

Começam as gravações do filme sobre assalto ao Banestado de Londrina

Ofertado pela Prefeitura de Londrina desde 2017, através da SME (Secretaria Municipal de Educação), o Londrina Mais Histórias se encontra em sua 7ª edição. No primeiro dia do Londrina Mais Histórias, após a abertura, será lançada a 5ª edição da revista eletrônica “Rede Londrina 90 anos: trajetória da educação no município”.





A revista conta com poemas, entrevista, artigos e histórias das instituições escolares, distribuídas em 11 seções. A publicação foi produzida por meio do trabalho de professores, alunos, gestores, equipes pedagógicas da SME e outros envolvidos com a educação municipal de Londrina. A revista Rede Londrina será disponibilizada gratuitamente após o lançamento, via internet (clique aqui).

Publicidade





Na sexta-feira (29), as atividades começam as 8h, com palestras abordando temas votados à saúde dos educadores, bom relacionamento nas escolas, uso de IA (Inteligência Artificial) em ambiente escolar e a história da cultura africana e de povos nativos do Brasil. A expectativa é receber 5.500 pessoas entre professores e servidores da educação. A programação completa das palestras pode ser consultada no site Londrina Mais Histórias – Palestras .





A programação do último dia ficou para o Programa Mais Vencer, contando com a participação de mais de 8 mil estudantes e seus familiares. Durante todo o dia haverá apresentações esportivas e artísticas como basquete, handebol, capoeira, xadrez, ballet, dança e ginastica rítmica. O mapa onde acontecerão as apresentações podem ser consultados pelo link Londrina Mais Histórias – Mapa Programa Vencer .





O Londrina Mais História acontecerá na quinta (28), das 9h às 10h30, na sexta-feira (29), das 8h às 17h30, e no sábado (30), das 8h às 16h30.





Leia também: