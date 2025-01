Com investimento de R$ 200 milhões, obras do Aeroporto de Londrina são entregues pela CCR

A CCR Aeroportos entregou nesta quarta-feira (22) as obras de ampliação do Aeroporto Governador José Richa (LDB), em Londrina. As intervenções foram anunciadas em 2023 e levaram 484 dias, com um investimento que chegou a R$ 200 milhões.





As principais mudanças são o aumento em 150 metros da pista de pouso e decolagem, ampliação do terminal de passageiros e uma nova sala de embarque. Também está garantida a estrutura para a futura instalação do sistema de pouso por aparelhos, o ILS, em tratativas que devem avançar neste ano, segundo as autoridades.

O prefeito Tiago Amaral (PSD) ressaltou que a estrutura do LBD ficou “muito boa” e que as atenções agora se voltam para o ILS, que será licitado pelo Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo). Um dos resultados das obras é a ampliação da capacidade de passageiros de 1,5 milhão para 3,5 milhões.





“É fundamental pensar no passageiro, pensar nesse conforto que temos aqui, porque nossa estratégia de aumentar a quantidade de voos, aumentar o fluxo, demanda, é claro, um espaço agradável. As pessoas têm que falar bem do aeroporto para fazer essa boa imagem para cá”, frisou Amaral, que ressaltou que a estrutura é central para o desenvolvimento econômico do município e da região.

"Se a gente quer uma cidade que gere oportunidade para as pessoas, precisamos ter infraestrutura de qualidade. Não adianta a gente pensar em chegada de investimento se não tiver o aeroporto bom, se não tiver rodovias com qualidade. Então é pensar na segurança das pessoas e também no desenvolvimento econômico", acrescentou.





O ministro Sílvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, ressaltou que as parcerias com a iniciativa privada “são fundamentais para o desenvolvimento do Brasil”. “Não só na agenda aeroportuária, mas no setor portuário, ferroviário, no setor de rodovias e infraestrutura. A parceria público-privada é fundamental para o desenvolvimento do país”, destacando que a reforma do LBD “vai mudar significativamente a logística e a infraestrutura do aeroporto para receber bem a população”.

“Estamos celebrando investimentos de quase R$ 700 milhões nos aeroportos do Paraná e em breve vamos anunciar a construção da terceira pista do Afonso Pena, que vai fortalecer ainda mais a aviação no Estado”, concluiu o ministro.





O governador Ratinho Junior (PSD) lembrou que o ILS é importante e que a reforma deixou a estrutura pronta para receber o equipamento. “O Decea vai ter mais tranquilidade para fazer a implantação”, pontuando que a mudança técnica implementada pela CCR, para chegada dos aviões pela cabeceira 31, reduziu em mais de 50% o cancelamento dos voos. “Às vezes, mesmo não tendo o equipamento, com decisões técnicas e estudos você consegue diminuir o problema.”

SEDE EM LONDRINA





Uma novidade anunciada pelo governador é a instalação da estrutura administrativa da CCR S.A em Londrina, que ganhou o lote 3 da concessão das rodovias paranaenses.





“Essa foi uma negociação que eu tive ontem [terça, 21] com o presidente Miguel [Setas], presidente da CCR, um convencimento de que Londrina seria a cidade ideal para fazer esse investimento da sede do grupo no Paraná. Londrina ganhou hoje, além do aeroporto novo, mais uma grande empresa”, disse Ratinho.





Amaral pontuou que a vinda da CCR para Londrina é “ganho extraordinário”. “Todos os engenheiros, toda a equipe administrativa será daqui. Eles vão morar, vão viver aqui. Facilita muito o nosso diálogo”, apontou.