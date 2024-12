Com investimento de R$ 500 mil, Prefeitura de Londrina conclui obras de reforma da UBS Cafezal

Na tarde desta segunda (30), a Prefeitura de Londrina, por meio da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), entregou a reforma da UBS (Unidade Básica Saúde) do Conjunto Cafezal. O atendimento retorna normalmente na quinta-feira (2) na sede da unidade, localizada na Avenida Presidente Abraham Lincoln, 65. O horário de funcionamento é das 7h às 19h.





Com um investimento de cerca de R$500 mil, a obra foi realizada pela construtora Smartlink, e envolveu melhorias na pintura interna e externa, troca de piso, troca de sistema elétrico, provisão de pontos de ar-condicionado, revisão das esquadrias, revisão de telhado, troca de portas e melhoria no sistema de lógica e internet.

Houve ainda manutenção da fachada e muros, melhoria na iluminação, troca de revestimento interno em cerâmica, implantação de acessibilidade, móveis e equipamentos novos, entre outras benfeitorias. Foi feita a ampliação da farmácia e reorganização do espaço interno, tornando as salas mais confortáveis e adequadas aos atendimentos.





Cerca de 16 mil pessoas residem na área de abrangência da UBS Cafezal, que abrange os seguintes bairros: Jardins Acapulco, Del Rey, Quadra Sul, Tarobá e Tarobá 1, Conjuntos Habitacionais Cafezal 1 (Anibal Siqueira Cabral), Cafezal 2 (Oscavo Gomes dos Santos), Cafezal 3 (Barbara Daher), Cafezal 4 (Antonio Marçal Nogueira), Bom Pastor (Jamile Dequech), Kiogo Takata, e Chácaras São Miguel. Ao longo da reforma, iniciada em abril deste ano, os usuários da UBS foram atendidos no prédio da Universidade Positivo, que fica na Rua João Rogério Ribeiro Bonesi, 150.

Durante a entrega da obra, o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, lembrou que, ainda em 2017, primeiro ano da atual administração municipal, uma das primeiras ações foi o processo de reconstrução de várias unidades de saúde. “E a última ação da Secretaria de Saúde, sob nossa gestão, é justamente aqui no Cafezal, finalizando essa reforma. Foram mais de 60 obras realizadas durante os oito anos em que estivemos à frente da administração. Não conseguimos fazer tudo, pois a cidade é um organismo vivo: enquanto se conserta uma coisa, outras demandas surgem. Contudo, tenho convicção de que mudamos a história da cidade de Londrina”, afirmou.





Machado fez ainda um breve balanço desses oito anos, marcados principalmente pelo enfrentamento à pandemia de Covid-19, entre 2020 e 2022. “Encerro minha participação na Secretaria com um sentimento de profunda gratidão por cada um de vocês. Só chegamos tão longe porque tivemos uma equipe comprometida, mesmo nos momentos mais difíceis, como a pandemia, que foi um desafio sem precedentes. E finalizamos a gestão com entregas que, no início, nem imaginávamos serem possíveis. Reformamos unidades básicas e equipamos com móveis planejados, climatizadores e outros itens.

Elevamos o padrão da administração pública, pois nosso objetivo sempre foi atender com excelência os mais de 10 mil pacientes que procuram a rede municipal diariamente”, completou.





De acordo com a gerente regional de UBS da Região Sul da SMS, Ana Paula Bastos André, o prédio da UBS Cafezal, inaugurado em 1983, estava em condições bastante precárias. “Havia problemas graves como infiltrações no telhado, além de falta de pintura e várias outras coisas que precisavam ser feitas. Para nós, a reforma foi extremamente importante, pois era um pedido constante da comunidade, que queria muito essa reforma, e ficamos muito felizes que ela tenha sido executada.”