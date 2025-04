Com mais de 30 espécies de peixes, aquário da SRP promete ser sucesso na ExpoLondrina

O aquário do Parque de Exposições Ney Braga, o maior de Londrina, estará ainda mais robusto este ano, durante a 63ª ExpoLondrina e seguirá aberto ao público durante todo o ano. O espaço terá 15 aquários com mais de 30 espécies entre peixes de cultivo, ornamentais e nativos da Bacia do Paraná e Bacia Amazônica.





Para os visitantes, em especial as crianças, o aquário é um ponto de visitação quase que “obrigatório”, atraindo os olhares curiosos das crianças que ficam fascinadas pelo tamanho, cores e diversidade de espécies. Além de apreciar a beleza e diversidade, elas terão também informação sobre esta área do agronegócio, que faz parte do dia a dia da população.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Diretor de Aquicultura da Sociedade Rural do Paraná, Ricardo Neukirchner antecipa que o foco é levar ao conhecimento da população as diferentes espécies e também mostrar a forma de cultivo da tilápia, peixe que tem maior peso no mercado da piscicultura brasileira e que marca presença nas refeições de muitos brasileiros.





“Trata-se de um peixe criado em cativeiro, em tanques, e que hoje representa a maior parte do mercado brasileiro. Ano passado a nossa produção da piscicultura atingiu quase 970 mil toneladas produzidas, só de tilápia foram 662.230 toneladas, um aumento de 14,36% na produção comparado a 2023”, destaca.

Publicidade





A aquicultura brasileira vive um momento de expansão que está muito ligado à mudança de hábitos e preocupação com a qualidade dos alimentos consumidos. O peixe, que antes não fazia parte do cardápio do brasileiro, está cada vez mais presente nas mesas. “É um mercado ainda com muitas oportunidades. A piscicultura tem muito a avançar e seguir essa tendência de aumento expressivo na produção para acompanhar a demanda crescente do mercado interno e também do potencial de expansão nas exportações”, cita o diretor.





A ExpoLondrina está marcada para os dias 4 a 13 de abril. O aquário fica próximo ao Museu da Sociedade Rural do Paraná, perto da entrada principal do parque.





(Com assessoria de comunicação da SRP)