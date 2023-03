Com novidade em letreiro da Higienópolis, Londrina divulga ações para a Páscoa 2023

A Prefeitura de Londrina divulgou, na manhã desta quinta-feira (30), a programação completa do LondriPáscoa 2023. O calendário, que inclui celebrações ecumênicas, cantatas, passeios turísticos e ações sociais para a arrecadação de chocolates, tem início no domingo (2) com a Missa de Ramos e uma procissão religiosa.





Além das ações que podem ser conferidas abaixo, a Prefeitura anunciou que o letreiro Eu Amo Londrina, instalado no Lago Igapó, ganha um anexo com a frase Feliz Páscoa.

