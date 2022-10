Com rajadas de vento de 64,8 km/h, temporal causa estragos em Londrina

Com rajadas de vento de 64,8 km/h, o temporal que atingiu Londrina na tarde de sábado (29) causou estragos em todas as regiões, principalmente na zona oeste. O boletim da Defesa Civil mostra que, ao menos, 33 ocorrências, foram registradas até às 22h41, sendo 19 quedas de árvores, 13 destelhamentos e um dano estrutural, com solicitação de pré-vistoria. Do total de registros, 12 ocorreram na zona oeste.





Até às 11h deste domingo (30), a Copel informou que cerca de 29 mil domicílios ainda estão sem energia e que as equipes estão nas ruas trabalhando para restabelecer o fornecimento de energia elétrica. A região norte do Estado foi a mais afetada pelo temporal, com 1,6 mil ocorrências para atendimento. “O vendaval, que chegou a 100 km/h no Norte e 70 km/h em outras regiões, causou muitos danos pelo Paraná todo – uma extensão de estragos atípica. Esse número chegou a mais de 250 mil no momento mais crítico”, diz a nota.

O vendaval também provocou a queda de três torres de duas linhas de transmissão na região. Entre Ibiporã e Sertanópolis, na Região Metropolitana de Londrina, uma linha teve 12 postes quebrados, sem prejuízo ao abastecimento e em Cambé, sete postes quebraram na área rural.





Os danos mais severos foram registrados no Vale do Ivaí, onde os municípios de Rosário do Ivaí, Grandes Rios e Lunardelli estão sem energia por quebra de postes em suas fontes de alimentação. Segundo a Copel, “Arapuã e Jardim Alegre têm aproximadamente 40% das ligações atendidas com interrupção no fornecimento. Em São Jerônimo da Serra, o fornecimento está interrompido a aproximadamente 2,4 mil domicílios, o que corresponde a aproximadamente metade das ligações atendidas no município, em decorrência de dois postes quebrados. O trabalho de manutenção tem apoio de equipes de fora e deve levar toda a tarde”.

A Copel informa ainda que está em contato permanente com o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) para priorizar as regiões sem energia que possuem zonas eleitorais.





A falta de luz pode ser informada por meio do aplicativo para celulares ou pelo site da Copel, e também pelo número 41 3013-8973 (WhatsApp). Sem internet, é possível enviar um SMS para o número 28593, com as letras “SL”, de “sem luz”, e o número da unidade consumidora, destacada em amarelo no cabeçalho da conta da Copel. Ainda, situações de risco e de falta de energia podem ser comunicadas por meio do 0800 51 00 116.





QUEDA NAS TEMPERATURAS





No sábado, o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) registrou 1,2 mm de precipitação em Londrina e até quarta-feira (1) o tempo deve continuar com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas devem cair ao longo da próxima semana, chegando à mínima de 10°C, na quinta e na sexta. As máximas não devem passar da casa dos 22°C até sábado (5).