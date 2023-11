Com salários atrasados, terceirizados dos Correios cruzam os braços em Londrina

Funcionários terceirizados que prestam serviço operacional na central de distribuição dos Correios em Londrina cruzaram os braços na manhã dessa segunda-feira (13). O grupo alega atrasos sistemáticos no depósito de salários e de benefícios como vale transporte e vale alimentação. Os colaboradores se reuniram em frente ao prédio, que fica às margens da PR-445, na zona oeste da cidade, para buscar uma resposta para o problema trabalhista.



Os terceirizados atuam em serviços operacionais na triagem das correspondências e são contratados pela Go2B, empresa contratada pelos Correios em todo Brasil. Segundo Thais Silva, uma das funcionárias, o atraso vem ocorrendo desde julho e causa muita dor de cabeça e constrangimentos aos trabalhadores.

Em Londrina, os terceirizados atuam na Central de Distribuição em três turnos, com cerca de 100 colaboradores no total. O grupo informa que só deve retornar ao trabalho quando o valor referente a outubro estiver na conta. Os trabalhadores também querem uma resposta oficial dos Correios para que a questão trabalhista fique regularizada nos próximos meses.





A reportagem tentou contato com a empresa Go2B, com sede em Curitiba, mas não conseguiu retorno. Já os Correios informaram, em nota, que como empresa pública responsável paga em dia sem empregados e seus empregados e as empresas contratadas. No caso da terceirizada, assim que tiveram conhecimento do fato, os Correios iniciaram tratativas com a empresa, que informou que irá regularizar na data de hoje o pagamento a todos os funcionários.





Com relação aos serviços, as entregas e distribuição na região estão ocorrendo normalmente.