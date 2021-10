Com três candidatos, eleições da OAB Londrina são as mais acirradas em 17 anos

A OAB Paraná (Ordem dos Advogados do Brasil), além de ser uma entidade que orienta e fiscaliza o exercício da advocacia, é um importante canal para a sociedade na defesa de direitos, da cidadania e em muitos debates sociais e até políticos. Em Londrina, três chapas se inscreveram para a eleições diretivas marcadas para 25 de novembro para o triênio 2022-2004 de olho nesta vitrine regional, que é palco também do interesse corporativo. O número de concorrentes não era tão grande desde 2004, quando foram quatro grupos na disputa. Nos últimos pleitos ou foi apenas a chapa de situação inscrita ou no máximo havia um bate-chapa com um grupo opositor na disputa da subseção.

O criminalista também defende uma maior integração da OAB Londrina com os advogados das cidades que integram a subseção, com mais publicidade e aperfeiçoamento das comissões existentes, principalmente de Direitos Humanos, além de núcleo específicos para atender as minorias. "A OAB renegou suas funções constitucionais, vamos discutir os assuntos sem medo. Quando a OAB Londrina rugia, a gente chacoalhava o Paraná inteiro, mas isso está adormecido e precisamos resgatar. Vamos ter uma ordem dos advogados atuante e firme e não irá se omitir nos temas que tem que se manifestar."

Formada pela UEL e mestre em direito negocial, a advogada Luana Leão atua nas áreas de direito trabalhista e previdenciário e leciona na Faculdade Londrina. Segundo a candidata da Algo Novo, a entidade precisa estar mais comprometida com seus compromissos institucionais. "A OAB tem dois compromissos, o primeiro de valorização do advogado, de acolhida aos jovens advogados e é algo que sentimos bastante falta hoje. Passamos por um período bem difícil, com audiências remotas, e não vimos atual gestão preocupada com essa demanda."





Luana também considera importante a atuação da OAB na defesa do Estado Democrático de Direito. "Temos que assumir essa responsabilidade social, nossa posição institucional. Temos que ter um maior envolvimento nas discussões municipais. Tivemos manifestações pedindo fechamento do STF (Supremo Tribunal Federal), discussão do voto impresso e outros temas que não vimos a OAB se manifestar sobre isso. No âmbito local, teve a reivindicação sobre um conselho LGBT (o projeto encaminhado pela prefeitura foi vetado pela Câmara Municipal) e a OAB só veio se manifestar nos últimos momentos de discussão, após uma provocação do nosso grupo. Não é ser contra ou a favor, é manter um posicionamento, a OAB tem cadeira nos conselhos municipais e sentimos essa carência."







A Algo Novo também defende pluralidade e inclusão de mulheres, pretos e pardos na entidade. "Não temos alternância de poder na OAB há 60 anos, que tem a ver com democracia, pluralismo. Eu considero a presença de três chapas algo sintomático que mostra o quanto a classe está insatisfeita, não estamos falando apenas de dois polos. Estamos vendo mais gente engajada nessa campanha disposta por mudança."