Com voluntários, curso abre vagas para capacitação em atendimento na área da saúde

Com um quadro de professores voluntários, a Unimed Londrina está com inscrições abertas para a nova turma do Curso de Atendentes na Área da Saúde. As inscrições estão disponíveis até o dia 28 de março, e o curso é totalmente gratuito.





Voltado para maiores de 18 anos, com ensino médio completo ou em andamento, o programa tem como objetivo capacitar profissionais para atuarem de forma humanizada e eficiente no atendimento ao público da área da saúde. Com uma carga horária total de 80 horas, divididas em quatro módulos ao longo de três meses, os participantes terão acesso a conteúdos sobre autodesenvolvimento, trabalho em equipe, ética e cidadania profissional, além de habilidades técnicas e informações sobre o Sistema Unimed e o perfil do cliente.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Fabianne Piojetti, gerente de Sustentabilidade da empresa, ressalta que o curso tem sido um marco na vida de muitas pessoas. "Ao longo de nove anos, essa iniciativa tem proporcionado oportunidades valiosas para quem busca uma carreira na área da saúde. Além da formação técnica, o curso incentiva o desenvolvimento pessoal e profissional, preparando os alunos para os desafios do setor", destaca.





Outro grande diferencial do curso é a dedicação dos professores, que atuam voluntariamente. "Esse projeto se torna ainda mais especial porque todos os professores são voluntários, incluindo colaboradores da cooperativa, prestadores de serviços e parceiros especializados nos temas abordados. Isso é muito bonito porque mostra na prática o nosso propósito de cuidar das pessoas", acrescenta Piojetti.

Publicidade





Elisangela Gabriela Pinheiro de Lima, ex-aluna do curso, compartilha sua experiência e como essa capacitação impactou sua trajetória. "O curso foi um divisor de águas em minha vida. Com ele, tive a oportunidade de voltar a socializar após a pandemia", relembra.





As aulas serão realizadas na Sede Administrativa da Unimed Londrina, localizada na Av. Ayrton Senna da Silva, 1.065, nos meses de abril, maio e junho, no período da noite. As inscrições estão abertas até o dia 28 de março. Após esse período, será formada uma turma com 35 alunos. Para se inscrever, basta preencher o formulário.

Publicidade

Ao concluir o curso, os alunos terão seus currículos disponibilizados para médicos cooperados e prestadores da empresa, além de serem indicados para clínicas e instituições parceiras interessadas na contratação de novos profissionais.