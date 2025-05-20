Combate à exploração infantil é campanha da rede de ensino de Londrina

De acordo com o Atlas da Violência 2025, no Brasil, 13 crianças e adolescentes são vítimas de algum tipo de violência sexual, física ou psicológica a cada hora. Os dados divulgados pelo Ipea e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam também que as denúncias de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes aumentaram 195% nos últimos quatro anos.





Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, o número de casos recebidos pelo Disque 100 saltou de 6.380, em 2020, para 18.826 em 2024, totalizando mais de 115 mil vítimas por ano.

Não por acaso, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração (18 de maio) é realizado desde o ano 2000 e difundido por atos em todo o Brasil - como forma de prevenir casos e também repudiar todo tipo de violência. Além da data, atividades durante todo o mês são realizadas e por meio da Campanha Maio Laranja.





O marco para a realização de ações de prevenção a violência sexual é o caso do desaparecimento e morte de Araceli Cabrera Crespo, aos oito anos, em maio de 1973. Araceli foi raptada, drogada, estuprada, morta e carbonizada no Espírito Santo.





