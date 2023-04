Começa a construção de calçadas no entorno dos lagos Igapós 3 e 4

A Sanepar está construindo calçadas no entorno dos lagos Igapó 3 e 4, em Londrina. Serão investidos R$ 2,4 milhões ao todo, na construção de 12.355 m² de calçadas, o que equivale a 4.000 metros lineares, o que deve levar cerca de um ano e meio para ser finalizada.





A medida faz parte da contrapartida estipulada em contrato firmado com a Prefeitura de Londrina.



De acordo com o projeto arquitetônico, no Lago Igapó 3I serão construídos 4.461,71 m² de área, sendo 1.741,76 m² de calçadas, 2.149,83 m² de pista de caminhada, 67 m² de guias rebaixadas, 493 m² de piso tátil e 9,69 m² de tampas bueiros.





Devem ser preservadas 464 m² de calçadas existentes e as pontes que já estão instaladas. Para essas melhorias acontecerem, a Sanepar terá que demolir pouco mais de 1.000 m² das calçadas antigas. Ao todo, o Lago Igapó tem um circuito de caminhada de 1.7 km.



Já no Lago Igapó 4, a extensão das obras é um pouco maior. Serão construídos 6.706,79 m² de área, sendo 2.600 m² de calçadas novas, 3.200 m² de pista de caminhada, 45 m² de escadas, 38 m² de guias rebaixadas, quase 50 m² de meio fio de 15 cm cada, 61 m² de pontes de madeira, 686 m² de piso tátil e 2 m² de tampas de bueiros.





Alguns trechos serão demolidos durante essa obra, o que equivale a 415 m² de área. Outros espaços em boa conservação serão mantidos, o que é o caso de 495 m² de área de calçadas já existentes, somadas a ponte e meio-fio. Atualmente, a metragem da pista do entorno do Igapó 4 é de 2.1 km.

O secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, explicou que essa é uma cláusula do contrato assinado em dezembro de 2016.





“A Sanepar está fazendo agora, essa obra, com atraso, mas são intervenções importantes para a cidade", disse ele, informando que tem se reunido com a Sanepar com frequência para cobra a melhoria dos serviços prestados pela empresa. Canhada é o presidente do Comitê Municipal de Acompanhamento da Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.





