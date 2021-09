Comerciantes se opõe à duplicação da avenida Duque de Caxias em Londrina

Descontentes há tempos com a situação da via, comerciantes da Av. Duque de Caixas, na região central de Londrina, pedem que o projeto de duplicação da avenida seja excluído de uma vez por todas dos projetos da prefeitura. Com a insegurança da duplicação, que exigiria que mais de 70 imóveis fossem desapropriados, comerciantes têm medo de realizar novos investimentos na região, deixando a avenida, que era uma das principais vias comerciais da cidade, abandonada.



Essa é uma das reivindicações do Núcleo da Av. Duque de Caxias, composto por comerciantes do trecho entre a rua Benjamin Constant e a Avenida JK. O Núcleo foi formado no Programa Empreender, da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), com o objetivo de discutir estratégias e projetar ações com o intuito de fortalecer a atuação dos profissionais na cidade, o crescimento dos negócios e a concretização do associativismo.



