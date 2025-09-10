Pesquisar

Comunidade do Jardim Califórnia, em Londrina, recebe ação de saúde neste sábado

Redação Bonde com assessoria de imprensa
10 set 2025 às 20:22

Foto: Divulgação
Neste sábado (13), o Aeroporto de Londrina promove mais uma edição do Caminhos para a Saúde. A ação acontece na Escola Municipal Professora Maria Irene Vicentini Theodoro, no Jardim Califórnia (zona leste), das 9h às 13h, com a oferta gratuita de serviços de saúde e bem-estar para a comunidade.


Durante toda a manhã, moradores da região poderão ter acesso a diversos atendimentos, como aferição de pressão arterial, testes de glicemia, cálculo do Índice de Massa Corpórea, além de massagem, cortes de cabelo e atividades recreativas para as crianças, com distribuição de lanche. Também haverá um espaço de escuta com profissionais de saúde mental prontos para acolher.

“O Caminhos para a Saúde é uma das ações que fazemos para retribuir a confiança da população de Londrina no nosso trabalho enquanto empresa que administra o aeroporto da cidade. Vai ter muita informação bacana, serviços de saúde, corte de cabelo, massagem, brincadeira para a criançada e atividades para toda a família”, destaca Ana Eliza Figueiredo, gerente executiva de comunicação do Aeroporto Governador José Richa. A programação é totalmente gratuita e aberta ao público.


A Escola Municipal Professora Maria Irene Vicentini Theodoro fica na Rua Pitágoras, 130, Jardim Califórnia.

