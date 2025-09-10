Comunidade do Jardim Califórnia, em Londrina, recebe ação de saúde neste sábado

Neste sábado (13), o Aeroporto de Londrina promove mais uma edição do Caminhos para a Saúde. A ação acontece na Escola Municipal Professora Maria Irene Vicentini Theodoro, no Jardim Califórnia (zona leste), das 9h às 13h, com a oferta gratuita de serviços de saúde e bem-estar para a comunidade.





Durante toda a manhã, moradores da região poderão ter acesso a diversos atendimentos, como aferição de pressão arterial, testes de glicemia, cálculo do Índice de Massa Corpórea, além de massagem, cortes de cabelo e atividades recreativas para as crianças, com distribuição de lanche. Também haverá um espaço de escuta com profissionais de saúde mental prontos para acolher.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“O Caminhos para a Saúde é uma das ações que fazemos para retribuir a confiança da população de Londrina no nosso trabalho enquanto empresa que administra o aeroporto da cidade. Vai ter muita informação bacana, serviços de saúde, corte de cabelo, massagem, brincadeira para a criançada e atividades para toda a família”, destaca Ana Eliza Figueiredo, gerente executiva de comunicação do Aeroporto Governador José Richa. A programação é totalmente gratuita e aberta ao público.





A Escola Municipal Professora Maria Irene Vicentini Theodoro fica na Rua Pitágoras, 130, Jardim Califórnia.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.