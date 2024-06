Concerto de São João reúne grande público no Teatro Ouro Verde

Geralmente ocupado por concertos eruditos, o palco do Teatro Ouro Verde recebeu na manhã deste domingo (30) a Orquestra Acadêmica Bravi para o Concerto de São João, com um repertório exclusivo de músicas populares.





Desde às 10h, uma fila grande já se formava em frente ao teatro, dando mostras de que o público resolveu acordar mais cedo na manhã deste domingo para assistir ao concerto que teve a participação especial do cantor Paulo Vitor Apoloni e dos atores Armando Vieira e Gustavo Chagas que fizeram intervenções para narrar a história de Severina e Antônio, um casal de apaixonados nordestinos, cheia de encontros e desencontros.

Se o frio esperado não veio nesta manhã, com os 7 graus previstos para a mínima do dia, dentro do teatro a temperatura subiu com o público acompanhando as músicas de um repertório que foi de "A Boutique de Severina" - aquela mesma de Genival Lacerda e João Gonçalves - à Sabiá na Gaiola, de Hervé Cordovil e Mário Vieira, para sempre bem guardada na memória afetiva dos brasileiros.





O repertório composto por 14 músicas, trouxe ainda clássicos como Xote das Meninas, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, Assum Preto, do mesmo Gonzagão e João Dantas, até Gostoso Demais de Dominguinhos e Nando Cordel, passando por Ludwig von Gonzaga ou ABC do Sertão, com arranjo divertido de Caio Azevedo.

PLATEIA LOTADA





Para onde se olhasse durante do concerto, da plateia à galeria, tudo estava ocupado por uma plateia vibrante que ensaiou cantorias em alguns momentos e até arriscou dançar forró pelos cantos do teatro.





