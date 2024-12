Concha Acústica de Londrina tem história contada em livro que será lançado nesta sexta

O livro 'Concha Acústica - Uma Memória a Ser Contada", de Elisa Maria Ferraz Arruda Medeiros, publicado pela Editora Educriativa, será lançado nesta terça-feira (17), trazendo à cidade a história de um espaço central muito significativo.





Motivada pelo valor histórico e afetivo, a autora reúne neste lançamento informação e valor sentimental ao escrever sobre a obra arquitetônica e o que ela representa ao longo do tempo. Formada em pedagogia e pós-graduada em orientação educacional superior, Medeiros atuou no Conselho Municipal de Cultura e, como moradora de um dos edifícios no entorno da Concha, contribui também com suas impressões sobre o espaço.

Palco de manifestações artísticas e culturais, além de políticas e sociais, mais que cartão-postal, a Concha Acústica é uma referência da democracia em Londrina. "É também o jardim de nossas casas e considero que é parte da memória de muitos londrinenses", pensa a escritora.





Com fotografias que mostram a construção da Concha Acústica, o livro pretende valorizar o trabalho da época. "Quis registrar a trajetória de luta e determinação de tantos que se dedicaram à sua construção, pois eram tempos difíceis, sem as ferramentas modernas que conhecemos hoje e podemos ver a impressionante técnica das caixarias em madeira cobertas com uma camada de cimento que resultaram nessa obra magnífica", conta.

Construída durante a gestão do prefeito Antonio Fernandes Sobrinho, o projeto foi elaborado por Henrique Mindlim, e executado por José Augusto Queiroz. Foi inaugurada em 1° de maio de 1957.





A autora também considera que a obra representa um símbolo de inovação e criatividade. "Muitas pessoas compartilham desse sentimento pelo centro histórico da cidade e foi com essa paixão que me inspirei a trazer à memória aquilo que ele me dá esperança", reflete. "Meu desejo é que a história dessa construção seja preservada e que o conhecimento esteja transmitido às gerações futuras mostrando como o amor e a dedicação são essenciais para as nossas vidas", acrescenta.

SERVIÇO:

Livro/ Lançamento: 'Concha Acústica - Uma História a Ser Contada'

Editora: Educriativa

Autora: Elisa Maria Ferraz Arruda Medeirtos

Quando: terça-feira (17), às 19h

Onde: Espaço Villa Rica - Sala Londrina

Patrocínio: Promic - Programa Municipal de Incentivo à Cultura



Entrada gratuita