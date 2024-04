Concurso 'Comida di Buteco' promove 2ª edição em Londrina em 14 bares

De 5 a 28 de abril, o primeiro e maior concurso de bares do Brasil convoca a grande e democrática comunidade botequeira a eleger o melhor buteco do País.





Com o lema “Somos todos Buteco”, que reforça o desejo da organização de transformar abril no mês da cultura de buteco no Brasil, o evento busca celebrar e promover a valorização da cozinha de raiz e do buteco.

Neste ano, o concurso comemora 24 anos e promove a 2ª edição em Londrina e Maringá. O evento acontece desde 2015 em Curitiba, com o buteco como o grande protagonista da sociabilidade brasileira e da “cultura de buteco”.





De Norte a Sul do Brasil, o público é convidado a participar dessa grande eleição nacional envolvendo mais de 1.100 estabelecimentos familiares, avaliando quatro critérios: petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida.

O Comida di Buteco é 100% viabilizado através do investimento de empresas que acreditam nos resultados que o concurso entrega e no poder de transformar vidas desses pequenos negócios.





PARTICIPANTES

A lista com todos os participantes foi divulgada nesta semana e está disponível no site oficial do concurso. Os pratos que concorrem neste ano têm valor fixo de R$ 35.





Em 2024, 14 bares de Londrina estão na competição, alguns deles pela primeira vez.

