Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira em Londrina e municípios da região

Nesta quinta-feira (14), o dia deve ser de sol entre nuvens e temperatura amena em Londrina e nos Municípios da região, conforme apontam os dados do Simepar (Sistema Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





As condições do tempo seguem muito parecidas com as de quarta-feira (13), ou seja, a estabilidade atmosférica predomina sobre a maioria das regiões paranaenses. Há possibilidade de chuvas a qualquer momento nesta quinta. Apesar disso, o sol ainda aparece durante o dia, mas sempre entre nuvens e sem calor intenso.





Nos próximos dias, o tempo segue sem muitas alterações na região, a chuva deve aparecer de maneira isolada em alguns pontos durante a tarde.





A temperatura mínima registrada em Londrina nesta quinta-feira foi de 18°C e a máxima pode chegar aos 27°C.





