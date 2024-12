Confira a previsão do tempo para esta terça-feira em Londrina e na região

Nesta terça-feira (17), o tempo continua estável e ensolarado em Londrina e nos Municípios da região, conforme apontam os dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





A atuação de uma massa de ar mais seco contribui para o predomínio de Sol em boa parte do Paraná, com aumento da temperatura durante a tarde , podendo chegar aos 28°C.





Já na quarta-feira (18), o tempo permanece estável em grande parte do Estado, com o Sol entre nuvens. As temperaturas, porém, se elevam mais, podendo ultrapassar os 30ºC.





A temperatura mínima registrada em Londrina nesta terça-feira foi de 17°C.