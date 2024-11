Confira a previsão do tempo para esta terça-feira em Londrina e região

Nesta terça-feira (5), o dia deve ser de céu nublado com temperaturas amenas em Londrina e nos Municípios da região, conforme apontam os dados do Simepar (Sistema Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





Uma massa de ar quente e úmida predomina sobre todo o Paraná , com isso, o tempo continua abafado e com c huvas fracas ocasionais ao longo do dia e a máxima não ultrapassa os 28°C.





Nos próximos dias, deve chover em toda a região com pouca variação das temperaturas. Tempestades podem ocorrer de forma pontual, com descargas atmosféricas associadas.







A mínima registrada nesta terça-feira foi de 21°C.





