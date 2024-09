Confira a previsão do tempo para este fim de semana em Londrina e região

O final de semana será de Sol e calor em Londrina e nos Municípios da região, de acordo com dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).







Nesta sexta-feira (6), a estabilidade atmosférica volta a predominar na região de Londrina. Há uma maior cobertura de nuvens, mas sem previsão de chuvas. A tarde será de temperaturas altas, acima dos 30 °C.



No sábado (7) e no domingo (8), o Sol predomina e faz bastante calor à tarde, com a temperatura passando dos 37 °C. A umidade relativa do ar também fica baixa (menor que 30%).







PREVISÃO PARA LONDRINA

Sexta-feira (6) - Temperatura mínima de 15°C e máxima de 35°

Sábado (7) - Temperatura mínima de 17°C e máxima de 36°C

Domingo (8) - Temperatura mínima de 20°C e máxima de 37°C