Confira dicas de segurança para se proteger durante as compras de Natal em Londrina

Com a chegada das festas de Natal, muitas pessoas aproveitam para consumir nos comércio e lojas do centro de Londrina. Com o 13° salário engordando o bolso de muita gente, é preciso ficar atento para evitar furtos e roubos durante os passeios, já que prevenir é sempre melhor do que remediar.





A PM (Polícia Militar) do Paraná deu início na última semana à Operação Natal, como forma de garantir a segurança de comerciantes e consumidores durante as festas de fim de ano. De acordo com a corporação, a operação conta com reforço do efetivo operacional e administrativo, atuando principalmente em áreas de grande circulação, como centros comerciais e ruas com intenso fluxo de pedestres.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Em uma postagem nas redes sociais, o 15° BPM (Batalhão de Polícia Militar) de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) trouxe de forma clara algumas dicas de segurança que toda a população deve levar em conta na hora de sair de casa, tanto nessa época quanto no restante do ano.





O primeiro cuidado é em relação aos pertences, que devem ser deixados sempre à vista. No caso das bolsas e mochilas, o ideal é acomodá-las na parte da frente do corpo, o que ajuda a evitar que alguém abra algum compartimento e furte objetos.

Publicidade





Em relação aos celulares, que são muito visados pelos bandidos, os agentes explicam que é importante ficar sempre atento ao entorno enquanto estiver utilizando o aparelho. Ao terminar, o recomendado é guardá-lo dentro da bolsa ou mochila com o zíper fechado.





Outra dica essencial é em relação aos objetos de valor, como colares, pulseiras e relógios, que chamem a atenção: o ideal é evitar o uso ou manter os acessórios fora da vista de outras pessoas. Em caso de emergência, a população deve entrar em contato com a PM através do número 190 ou do aplicativo 190 PR.