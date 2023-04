Confira o abre e fecha dos órgãos públicos no feriado de 1º de maio em Londrina

A Prefeitura de Londrina divulga o abre e fecha dos serviços municipais durante o Dia do Trabalhador, feriado nacional que será nesta segunda-feira (1º). A sede da prefeitura, secretarias municipais e demais órgãos e autarquias, como o Procon-LD, Caapsml e CMTU não terão expediente no feriado. Já os serviços essenciais, como os de saúde, fiscalização e defesa social, funcionarão normalmente. Veja o abre e fecha completo:





Educação – Em conformidade com o calendário escolar de 2023, as escolas municipais e os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) estarão fechados no feriado e retomam as aulas na terça-feira (2). Os Centros de Educação Infantil (CEIs) filantrópicos e conveniados seguem calendário próprio.

Defesa Social – Os serviços operacionais da Guarda Municipal (GM), como o patrulhamento de vias, praças, prédios e espaços públicos e o videomonitoramento, continuam em atividade 24 horas por dia, sem interrupções, assim como os atendimentos de chamados feitos pelo aplicativo 153 Cidadão e pelos telefones 153 (GM) e 199 (Defesa Civil). Os setores administrativos da secretaria, por sua vez, não funcionarão.





Acesf – Os setores administrativos da Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acesf) estarão fechados. Já o plantão funeral, serviço que atende 24h por dia, sete dias por semana, funcionará normalmente.

Políticas para as Mulheres – A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres (SMPM) estará fechada durante o feriado. Nos casos de iminente risco de morte ou grave ameaça decorrente de violência doméstica e familiar contra mulheres residentes em Londrina, com idade acima de 18 anos, as vítimas devem procurar a delegacia de plantão para registrar o boletim de ocorrência e solicitar medidas protetivas de urgência. Caso a autoridade policial entenda pela necessidade de abrigamento institucional da mulher, será acionado o plantão da Casa Abrigo de Londrina, serviço mantido pela SMPM.





Restaurante Popular – O Restaurante Popular estará fechado no feriado e volta a atender na terça-feira (2). O local funciona de segunda a sexta, das 11h às 14h, na Rua Professor João Cândido, 14, ao lado do Terminal Urbano Central.

Ambiente – Não haverá expediente na sede da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), e o Parque Municipal Arthur Thomas estará fechado durante o feriado. O parque reabrirá normalmente para visitação na terça (2), das 8h às 17h. A unidade fica na Rua da Natureza, 155, Jardim Piza, e a entrada é gratuita.





Procon – O Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina (Procon-LD) estará fechado no feriado. Cidadãos que precisem de informações ou que desejem fazer uma denúncia ou reclamação podem enviar um e-mail para [email protected]

Saúde – A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Sabará, que atende exclusivamente os casos de dengue, estará aberta no feriado, com funcionamento 24h por dia. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) exclusivas para os casos de dengue (Maria Cecília, Vivi Xavier, Ideal, Ouro Branco e Santiago) também abrem na segunda-feira (1º), das 7h às 19h. O estadiamento de dengue poderá ser feito nessas cinco UBS, assim como na UPA Sabará, 24h por dia, no Pronto Atendimento (PA) do Leonor, também 24h, e no PA do União da Vitória, das 7h às 23h.





A UPA do Jardim do Sol, assim como o Pronto Atendimento Infantil (PAI) estarão funcionando 24 horas por dia. O atendimento também será realizado normalmente no plantão do CAPS III, Maternidade Municipal Lucilla Balallai e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU) pelo 192. O Pronto Atendimento (PA) do Jardim Maria Cecília (18h) abrirá das 7h à 1h, enquanto o PA do União da Vitória (16h) atenderá das 7h às 23h.

Ficarão fechados o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), a Policlínica Municipal, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) I e o CAPS AD e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com exceção das que atendem os casos de dengue.





Assistência Social – Das 8h30 às 16h, a gerência de Transferência de Renda da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) fará a entrega do Cartão Comida Boa, do Governo do Estado, para os beneficiários que já foram contemplados. A ação será na sede da SMAS, localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, 2.896. Foram enviadas correspondências para os beneficiários contemplados, mas quem tiver dúvidas se está na listagem e quiser verificar, também pode comparecer neste horário.

O Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS), mantido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, funcionará das 9h às 15h, atendendo pelo telefone (43) 99991-4568.





Já os Conselhos Tutelares de todas as regiões de Londrina atenderão em plantão de 24 horas. É possível contatá-los por meio do telefone (43) 99991-6752. A lista completa com os telefones pode ser conferida no Portal da Prefeitura.

Trabalho, Emprego e Renda – A Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) disponibiliza diversos serviços pela internet, inclusive para acesso no feriado. O atendimento presencial retoma na terça-feira (2), e deve ser agendado previamente através do site www.londrina.pr.gov.br/trabalho. A SMTER funciona das 8h às 14h e a agenda semanal é aberta todas as quintas-feiras, às 8h.





CMTU – Na segunda-feira (1º), os setores administrativos e de atendimento ao público na Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) não terão expediente.





Em razão disso, processos de trânsito a vencer nesta data, como apresentação de condutor infrator ou recurso à JARI, poderão ser protocolados – sem prejuízo na contagem de prazo – no próximo dia útil, terça-feira (2), a partir das 8h.





Os agentes de trânsito trabalharão em escala reduzida, com atendimento na Rodoviária, nas imediações do Igapó II e entorno do Estádio do Café, onde o Londrina Esporte Clube (LEC) enfrentará o Criciúma a partir das 16h, pela série B do Campeonato Brasileiro.





Os ônibus do transporte coletivo circularão com as tabelas de horários relativas aos feriados. Já no Terminal Rodoviário de Londrina (TRL), administrado pela CMTU, haverá expediente somente das equipes operacionais, com recesso dos trabalhos no setor administrativo.





A coleta dos resíduos orgânicos e do rejeito será realizada normalmente, percorrendo os bairros já atendidos às segundas. Por outro lado, o recolhimento do material reciclável que seria feito no feriado será transferido para terça-feira.





Os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) dos bairros Nova Conquista e Vista Bela, nas regiões leste e norte, estarão fechados para o recebimento de descartes. A reabertura ocorrerá no dia seguinte, às 8h.





As ações de limpeza e manutenção de áreas públicas, como varrição e lavagem de calçadas, serão interrompidas no feriado, retornando à programação habitual na terça.





As feiras livres e feiras noturnas serão realizadas regularmente, com presença facultativa dos comerciantes. Mais informações sobre o funcionamento dos serviços podem ser obtidas pelo telefone (43) 3379-7900, até as 17h de sexta-feira (28).