Congresso de Direito Internacional da OAB-Londrina contará com palestra do jornalista Ariel Palácios

Nos dias 29 e 30 de outubro, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) - Londrina promove, por meio da comissão de Direito Internacional, o sexto congresso de direito internacional, a programação envolve simulação de tribunais internacionais, exposição de trabalhos científicos, lançamento de livros e palestras, entre elas a do jornalista Ariel Palácios, formado pela Universidade Estadual de Londrina e correspondente do canal brasileiro GloboNews em Buenos Aires.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A palestra com o jornalista acontece na abertura do evento no dia 29, às 19 horas. Ele falará sobre a situação política e econômica da Hispano-América e Caribe, com foco na situação argentina e venezuelana.





Publicidade

Também será palestrante o doutor em direito internacional Thiago Giovani Romero, com o tema Política Externa Brasileira: retomada da diplomacia e cooperação internacional, no dia 30, a partir das 19 horas.





Publicidade

A presidente da comissão de Direito Internacional da OAB-Londrina, Solange Gaya, comenta a importância do evento para todos os profissionais do Direito. “A diplomacia é uma das ferramentas fundamentais da política externa para se alcançar objetivos, construir pontes, estabelecer acordos, resolver disputas, manter relações harmoniosas entre os países. Também na proteção e promoção dos interesses nacionais do nosso país, sejam econômicos, culturais, de segurança ou políticos frente aos inúmeros conflitos”, destaca.





Gaya ainda ressalta o exercício do princípio da cooperação na busca de soluções para os conflitos cotidianos nas mais variadas áreas e, dentre eles, também os conflitos por território, diferenças étnicas, religiosas, controle de recursos naturais, disputa entre estados ou mudanças de fronteiras. "A cooperação internacional tem o propósito de promover o desenvolvimento socioeconômico ambientalmente sustentável, bem como proporcionar os meios, capacidades e conhecimento necessários para a superação da crise e promoção da paz em busca do bem comum," explica.





A programação das atividades terá início pela manhã, a partir das 9 horas, nos dois dias, a grade completa do evento está disponíveis na plataforma Sympla.