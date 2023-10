Construção de deck com banheiros e lanchonete no lago Igapó é iniciada

Até o final de novembro o lago Igapó dois, na região sul de Londrina, terá um deck, que fará parte das instalações dos pedalinhos.





A obra de construção da estrutura teve início há cerca de duas semanas e já tem chamado atenção de quem passa pelo lugar, perto da esquina da avenida Higienópolis com a rua Bento Munhoz da Rocha Neto.

“O lago precisava de uma boa infraestrutura para os visitantes e os próprios pedestres. Vai ficar legal”, avaliou a analista de crédito Marcela Sanches.







A estrutura vai receber toda os pedalinhos e bilheteria, além de dispor de banheiros, mesas e lanchonete, ficando tudo num único lugar.

“Dependíamos da prefeitura realizar o desvio da pista de caminhada para fazer a obra, já que não poderíamos fazer a movimentação de terra com a pista no meio. Com esse serviço pronto, começamos a construção”, explicou Odair Beninca, proprietário da empresa que venceu a licitação para assumir o serviço.





Os órgãos ambientais já liberaram a edificação, assim como foi autorizada a licença da própria prefeitura. “Vai ser um ambiente em que as pessoas poderão ficar sentadas, tomar água, sorvete, quem está caminhando descansar, usar banheiro. Vai ser um ponto útil para a população que visita o lago, já que será a única estrutura disponível no próprio lago”, destacou o empresário.

EXPECTATIVA





Os pedalinhos, caiaques e pranchas de stand up paddle funcionam no lago desde março do ano passado.





“Ano passado teve um movimento melhor, até por ser novidade. Recentemente caiu um pouco por conta do inverno, mas temos boas perspectivas, já que hoje as pessoas usam e vão embora. Com a futura estrutura terão onde ficar, permanecendo mais tempo”, projetou.





