Construtora é notificada por obras em postos de saúde em Londrina

Menos de dois meses desde que foi assinada a ordem de serviço liberando o início dos trabalhos, a construtora que venceu a licitação para finalizar as intervenções nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Vivi Xavier, na zona norte, e Vila Brasil, na área central de Londrina, já está sendo notificada pela prefeitura em razão do andamento dos trabalhos. No canteiro dos dois postos o município constatou a falta de operários em vistorias recentes.

A reportagem teve acesso a um e-mail encaminhado pelo fiscal substituto a representantes da empresa e da prefeitura na última segunda-feira (3). No documento, o servidor alerta que durante fiscalização no mesmo dia “não foram observadas atividades de execução, assim como, nenhuma movimentação por parte de trabalhadores no local”. Na mesma mensagem o profissional diz que em recados encaminhados pelo fiscal titular nos dias 27 e 30 de dezembro a obra foi apontada como paralisada.

O e-mail é encerrado pedindo para a contratada “retomar imediatamente as atividades sob pena de abertura de processo de penalidade contratual por atraso injustificado na execução dos serviços”. A dona de casa Nadir Aparecida Guimarães mora quase em frente à unidade há sete meses e corroborou o que foi notado pelos fiscais. “Muita pouca gente vem aqui trabalhar. Antes do Natal ainda vi alguns, depois não mais. Quando achamos que a obra vai (virar realidade), não vai.”





