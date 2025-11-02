Contas em dia: mutirão do Regulariza Londrina atrai contribuintes neste sábado

Contribuintes motivados a colocar os tributos em ordem marcaram presença neste sábado (1º) nos atendimentos no CCI Norte e na Praça de Atendimento da Fazenda, na prefeitura de Londrina no plantão do programa Regulariza Londrina- Dívidas. A ação é promovida pela a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) e os mutirões ofertaram 300 vagas. O CCI Norte fica na Rua Luís Brugin, 570, Conjunto Maria Cecília.





A aposentada Maria Delazir Correia, 76 anos, reservou as primeiras horas úteis de sábado para resolver as questões relacionadas ao inventário da casa onde mora. No mesmo imóvel há cerca de 50 anos, explica que há pendências a serem solucionadas. "Trabalhei como costureira, sou aposentada com apenas um salário, minhas parcelas precisam se encaixar no orçamento."





Correia considera que a iniciativa da administração é bastante válida. "É meu único imóvel, o teto onde vive eu e meu filho e o advogado orientou e vir e resolver essa parte para então dar entrada no processo de inventário, pois o meu ex-marido faleceu neste ano", comenta. "Eu vim pessoalmente na quinta-feira (30), agendei e agora estou contente porque começo o mês resolvendo um problema e com isso me sinto mais segura e confiante para o ano que já está vindo aí", sorri.





Simulação





O atendimento presencial começou às 9h da manhã e seguiu até as 15h. Nas duas primeiras horas, o sistema registrava 23 pessoas atendidas presencialmente nos dois postos de atendimentos. Graças ao sistema informatizado, muitos contribuintes optam por fazer toda a simulação e forma de pagamento online.

Outra contribuinte presente ao plantão foi Denir Silva, 54 anos, moradora de Ortigueira. Embora não esteja ativa no mercado de trabalho, considera que o plantão no fim de semana proporciona mais conforto a todos os contribuintes. "No nosso caso, viemos regularizar uma situação sobre um terreno que vendemos há anos e ainda consta em nosso nome. Só descobrimos quando tivemos negada a isenção no IPTU da qual somos beneficiados, pois constava que tínhamos dois terrenos, mas isso não procede", pontua.



Satisfeita com o atendimento e a resolução do caso, Silva conta que uma filha que ainda mora em Londrina agilizou o atendimento online e considera que esta regularização traz alento à família. "A regularização é essencial porque ficar com o nome limpo é bom", ratifica.



