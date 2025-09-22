Contribuintes de Londrina já podem aderir ao programa de renegociação da prefeitura

A partir desta segunda-feira (22), os contribuintes que têm débitos com o município e querem saldá-los poderão aderir ao Regulariza Londrina, programa municipal de renegociação de dívidas.

Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, todo o processo foi simplificado para facilitar a adesão no ambiente on-line. Mas os devedores que tiverem dificuldade no uso da tecnologia, podem agendar atendimento presencial na Praça de Atendimento da Prefeitura de Londrina ou participar do primeiro mutirão, marcado para o próximo sábado (27).

"O melhor local para acessar o programa é no site da prefeitura. Já estão disponíveis dois banners, na página inicial (portal.londrina.pr.gov.br), com acesso direto aos sistemas", explicou o secretário municipal da Fazenda, Éder Pires.

Uma das preocupações da pasta foi tornar o processo rápido. "Se forem poucas dívidas, em poucos minutos o contribuinte consegue acessar e já sair com o parcelamento pronto", ressaltou o secretário. O meio mais ágil é com a conta gov.br, plataforma de acesso aos serviços públicos digitais. Vale para as contas de nível ouro, prata ou bronze. Ao informar o número do CPF o contribuinte identifica se seu IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) está em dia e, se tiver empresa vinculada ao nome dele, o sistema também informa se há pagamentos pendentes no CNPJ.

Para quem não tem uma conta gov.br, há um meio de acesso simplificado, no qual a consulta é limitada pela necessidade de chave de segurança. Nesse caso, o usuário deverá informar o número do CNPJ ou do CPF e o da inscrição imobiliária.

Um dos banners disponibilizados no portal da prefeitura também direciona o contribuinte a uma consulta simplificada, na qual ele pode conferir se está em dia ou não com os pagamentos. "Sugerimos que todo cidadão faça essa consulta porque muitos estão devendo e não sabem", orientou Pires. Quem não conseguir ou não puder fazer todo o processo de renegociação on-line, há a opção de agendamento de atendimento presencial na Praça de Atendimento da Prefeitura de Londrina, localizada na avenida Duque de Caxias, 635, no Centro Cívico. O agendamento, no entanto, deve ser feito on-line, pelo portal oficial do município.





Foto: Arquivo N.Com



No mesmo endereço acontece, no próximo sábado, das 9 às 15 horas, o primeiro mutirão do Regulariza Londrina, nos quais servidores da Secretaria da Fazenda farão o atendimento presencial. O Regulariza Londrina foi criado em substituição ao Profis (Programa de Regularização Fiscal) implementado na gestão do ex-prefeito Marcelo Belinati (PP). A principal diferença entre eles, apontou o secretário da Fazenda, é que o novo programa não será reeditado a cada ano, como acontecia com o Profis. "Está previsto em lei, para os próximos cinco anos, que nós não teremos novos programas com benefícios", comparou Pires.

Quem não fizer a adesão em 2025, nos próximos anos terá apenas a opção do chamado parcelamento ordinário, em até 60 vezes, mas sem abatimentos sobre multas e juros.

Todas as dívidas contraídas até 5 de setembro de 2025 estão elegíveis para o Regulariza Londrina. O parcelamento em curto prazo prevê o pagamento em cota única , até o próximo dia 30 de novembro, ou em três prestações, até 22 de dezembro.





Foto: Emerson Dias / N.Com