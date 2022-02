Controle de endemias incentiva descarte correto de lixo em Londrina

A secretaria municipal de Saúde de Londrina confirmou 10 casos de dengue e o total de 1.305 notificações. Sob suspeita, ou seja, aguardando resultados laboratoriais são 769 casos. Os números são da semana passada, mas revelam um crescimento no número de registros da doença em comparação com as primeiras semanas de 2022, quando a cidade possuía 555 notificações e um caso confirmado.

No 1° LIRAa de 2022, divulgado há cerca de um mês, Londrina apresentou um índice de infestação de 5,51%, valor bem acima do índice de 1% preconizado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e que coloca o município em estado de alerta para dengue e outras arboviroses como Chikungunya, Zika e febre amarela.



De acordo com a equipe de Vigilância em Saúde, mutirões do "Bota Fora Unidos contra a Dengue", em parceria com a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), ainda não foram realizados neste ano. Porém, ações pontuais são realizadas com a participação direta da população. Sacos de lixo estão sendo entregues nas residências e moradores estão sendo orientados a fazerem a retirada dos objetos em desuso.







