Copa do Mundo: 8 Lugares para assistir aos jogos do Brasil em Londrina

A caminhada do Brasil em busca do hexa na Copa do Mundo do Qatar começa nesta quinta-feira (24). A partir das 16h (Horário de Brasília), a Seleção irá protagonizar o primeiro jogo do Grupo G, junto com a Sérvia, no Estádio de Lusail.

Apaixonados por futebol e por torcer pela Seleção, os brasileiros estão ansiosos para assistir ao primeiro e aos demais jogos da fase de grupos. E, para acompanhar os jogadores de Tite ao longo do torneio, nada melhor do que reunir os amigos em um bar ou restaurante.

Para que você possa assistir aos jogos do Brasil do jeito que os brasileiros gostam - com petiscos e uma cerveja geladinha -, o Portal Bonde selecionou x lugares de Londrina que elaboraram programações especiais para o período da Copa do Mundo.

Confira a lista abaixo e não se esqueça de convidar seus amigos para prestigiar a estreia da Seleção Brasileira em grande estilo.



1. Bodega



O Bar Bodega, que conta com três unidades em Londrina, preparou um open especial para os torcedores que gostam de aproveitar os jogos ao máximo.

Nesta quinta-feira, entre 15h e 18h30, os clientes do estabelecimento poderão consumir, de forma ilimitada, bebidas e petiscos selecionados.

A programação é válida para as três unidades do bar em Londrina e os torcedores que adquirirem os convites no primeiro lote vão ganhar, também, uma caneca temática da Copa.



2. Outback

O Outback, que está localizado no Catuaí Shopping Londrina, também preparou uma programação especial para os torcedores que desejam comer e beber à vontade durante os jogos da Seleção: por R$ 89,90, os clientes do restaurante poderão pedir quantos aperitivos e chopes quiserem.

Dentre as porções servidas no rodízio, é possível destacar o Billy Ribs, os Nachos com Molho Cheddar Ranch e as Fritas com Molho Cheddar e Ranch.



3. Sr. Zanoni

Com duas unidades em Londrina, a costelaria e choperia Sr. Zanoni irá transmitir os jogos da Seleção Brasileira aos seus clientes, ao mesmo tempo em que irá lhes oferecer chopps, drinks, carnes grelhadas e porções variadas.



4. Staca Gastrobar



O Staca Gastrobar, que está localizado na avenida Maringá, irá transmitir os jogos do Brasil das 16h (nesta quinta-feira e na próxima segunda - 28) aos clientes e preparou promoções especiais para os torcedores se animarem com a conquista do hexa.

Nestes dias, as porções do estabelecimento estarão disponíveis com 20% de desconto até às 21h. Além disso, os chopps terão preços promocionais.



5. Bar Brasil



O Bar Brasil, que está situado no Centro de Londrina, é um dos estabelecimentos favoritos dos londrinenses quando o assunto são jogos de futebol.

Para a Copa do Mundo, o Bar preparou promoções especiais para todas as partidas. Quem for assistir aos jogos marcados para às 10h, por exemplo, poderá desfrutar de um café da manhã exclusivo.

Já para as partidas das 13h, será servido um almoço com cardápio diferenciado. Os clientes que forem assistir aos jogos das 16h, por outro lado, poderão pedir porções e petiscos diversos.



6. Bar do Japa



O Bar do Japa, localizado na avenida Duque de Caxias, irá transmitir o jogo do Brasil nesta quinta-feira (24) e já avisou por meio dos stories do Instagram que o chopp vai estar R$ 5,00!



7. Ochos Bar



O Ochos que fica na avenida Me. Leônia Milito, 888, terá decoração temática e um Mega telão de LED com 4 metros. Fora as promoções de comidas e bebidas que duram até as 18h.



8. Barile Gastrobar