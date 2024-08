Coral Sinpro apresenta "Nordeste em Canto" na AML nesta quinta-feira

Regido pelo maestro José Mário Tomal, o Coral Sinpro vai apresentar o espetáculo “Nordeste em Canto” nesta quinta-feira (15), às 20 horas, no teatro da AML Cultural (em frente à Concha Acústica), trazendo um repertório composto com o melhor do cancioneiro nordestino.





O Coral Sinpro vai embalar o público com canções como “Saudades do Cê”, Xote das Meninas, entre outras músicas que fizeram sucesso e estão gravadas na memória do brasileiro. A apresentação conta com a participação do sanfoneiro Alexandre Arrigo, da pianista Ana Paula Miqueletti e do percussionista Odair Galvão.

A apresentação é em prol do Centro de Apoio Esperança, instituição filantrópica sem fins lucrativos que oferece atendimento social, psicológico e espiritual a acompanhantes e pacientes do Hospital do Câncer de Londrina.





A entrada será mediante a doação de produtos não perecíveis para a entidade: leite, óleo, arroz, papel higiênico, água sanitária, sabão em pó, desinfetante etc. O patrocínio do evento é do Sinpro Londrina.





