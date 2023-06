Corpo localizado no rio Tibagi seria de criança desaparecida em Londrina

A equipe de busca e salvamento do 2 Comando Regional do Corpo de Bombeiros encontrou, nesta sexta-feira (16), um corpo que supostamente seria do menino Thiago Vinícius Rocha, de dois anos, que havia desaparecido no último sábado (10), no Parque Daisaku Ikeda, na Usina Três Bocas, na zona sul de Londrina. O corpo estava em uma área de remanso do rio Tibagi, no final da Estrada do Limoeiro. A confirmação da identidade deverá ser feita pela Polícia Científica, que ainda está no local.





Segundo a tenente Luana da Silva Pereira, que comandava as buscas, o corpo foi localizado por volta das 12 horas, em um trecho do rio que fica logo após uma queda d’água, há nove quilômetros de distância do Parque Daisaku Ikeda. “A equipe de busca e salvamento verificou que o rio baixou cerca de 50 centímetros e isso pode ter possibilitado encontrar o corpo após a queda da água, na área de remanso”, disse a tenente.

Os bombeiros acionaram a Polícia Civil e por volta das 14 horas, o corpo da criança estava sendo transportado para a sede da Polícia Científica, em Londrina. Primeiramente, passará pelo Instituto de Identificação para confirmação da identidade e depois, será encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal), onde exames de necropsia deverão indicar a causa da morte.





Segundo a tenente, as vestimentas que estava no corpo localizado no rio Tibagi coincidiam com a descrição das roupas usadas por Thiago no dia do desaparecimento, conforme informaram à polícia a mãe do garoto e o namorado dela. “Um dos sapatos que o menino calçava havia ficado no carro e o corpo encontrado estava apenas com um sapato azul”, relatou. (Colaborou Pedro Marconi)





