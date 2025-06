Missa na Catedral de Londrina marca celebração de Corpus Christi

Sessenta dias depois das comemorações pela ressurreição de Jesus Cristo, representada pelo domingo de Páscoa, e após o Domingo de Pentecostes e a Festa da Santíssima Trindade, os fiéis católicos são chamados para a celebração de Corpus Christi, data litúrgica que se refere à instituição da Eucaristia.





Na manhã do feriado desta quinta-feira (19), centenas de fiéis lotaram a Catedral Metropolitana de Londrina para a comemoração do corpo e sangue de Cristo. A missa, celebrada pelo arcebispo de Londrina, Dom Geremias Steinmetz, foi seguida de uma procissão que percorreu as ruas do entorno da Catedral, enfeitadas pelo colorido dos tradicionais tapetes.

A data entrou para o calendário da Igreja Católica no ano de 1264, sob o papado de Urbano IV. Há quase oito séculos, os católicos fazem do dia de Corpus Christi um momento de reflexão sobre o gesto de Jesus Cristo de reunir-se para uma ceia com seus apóstolos na véspera de sua crucificação e com eles, partilhar o pão e o vinho.





