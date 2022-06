Corpus Christi no Santuário abençoa ruas da Vila Nova em procissão pelo bairro

A tradicional procissão de Corpus Christi, neste ano, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida em Londrina, irá abençoar as ruas da Vila Nova, o comércio e as famílias. Além da confecção dos tapetes em um trecho de ruas próximo ao templo, o percurso irá passar pela Rua Grajaú, pela Avenida Araguaia e pela Rua Capiberibe. Em cada uma delas, a procissão faz pausas para reflexões, orações e bênçãos, conduzidas pelo pároco e reitor, padre Rodolfo Trilstz.

“Nós queremos abençoar o bairro todo da Vila Nova, pedir a Deus para que o trânsito seja mais pacífico, que os acidentes diminuam e que não haja mortes. Também queremos pedir bênçãos sobre os comércios do nosso bairro e seus comerciantes, para que se recuperem nesse período pós-pandemia. E rezar pelas famílias que moram aqui, algumas pioneiras e tradicionais”, afirma o padre Rodolfo Trisltz.

A comunidade irá iniciar a montagem dos tapetes no fim da madrugada, por volta das 5h. “Nossas equipes e membros das pastorais estão se organizando e se preparando para preencher alguns desenhos com pó de serra e outros materiais. E estamos pedindo doações para esse dia”, afirma o sacerdote. De acordo com ele, a comunidade está arrecadando alimentos não perecíveis, agasalhos, litros de leite, roupas em geral. Tudo será destinado a entidades assistenciais já ajudadas pelo Santuário.

A procissão seguida de missa terá início às 10h. Toda a comunidade londrinense está convidada a participar desse momento. “Essa manifestação pública da nossa adoração a Jesus é um momento de fé e de muita oração”, afirma o padre. À tarde, a partir das 16h, haverá a renovação dos votos e das promessas dos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão (MESC).