Corpus Christi no Santuário terá confecção de tapetes e missa campal com arcebispo em Londrina

Montagem dos tapetes começa 8h e missa campal com Dom Geremias Steinmetz será 16h, seguida de procissão pelas ruas do bairro





As festividades de Corpus Christi no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina, terão a tradicional montagem dos tapetes com sal grosso, pó de serra, de café, de chá e casca de ovos, com início às 8h. A missa campal, que também já virou tradição, realizada na praça em frente ao Santuário, será celebrada às 16h pelo arcebispo da Arquidiocese de Londrina, Dom Geremias Steinmetz. Em seguida, a comunidade fará a procissão pelas ruas do bairro. Toda a comunidade está convidada a participar e doar alimentos não perecíveis e litro de leite, que serão destinados para entidades assistenciais atendidas pelos Vicentinos.

Publicidade

Publicidade





“O Corpus Christi é o momento de celebrar os mistérios da Eucaristia, a celebração do Corpo de Cristo, por isso as missas, celebrações e a procissão, que representa a manifestação pública deste sacramento católico”, afirma o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário. No calendário litúrgico, a festa de Corpus Christi é realizada sempre 60 dias após o Domingo de Páscoa e na quinta-feira seguinte ao domingo em que é celebrada a Santíssima Trindade.





Em 2023, a festividade será no dia 8 de junho.

Publicidade





Instituída na Igreja Católica em 1264, pelo papa Urbano IV, a procissão de Corpus Christi foi instituída após o milagre eucarístico ocorrido em Bolsena, na Itália. Um sacerdote da região da Boêmia, que duvidada da presença real de Cristo no pão e no vinho, celebrava missa na cidade italiana quando, durante a consagração, a hóstia se transformou em carne banhada em sangue. Em Bolsena, dizem que o padre, admirado com o milagre, correu a Orvieto, onde estava o papa Urbano e o filósofo Tomás de Aquino, para mostrar o pedaço de carne. Ao examinar o milagre, o papa aprovou sua autenticidade e decidiu que o Santíssimo Corpo do Senhor deveria ser adorado numa festa particular. A procissão retoma a caminhada que o sacerdote fez de Bolsena até Orvieto.





“Desde então, celebramos essa festa, único momento em que o Santíssimo Sacramento sai da igreja em procissão pelas ruas. E fazemos isso aqui na Vila Nova há muitas e muitas décadas. Por isso, queremos convidar as pessoas para virem participar conosco”, afirma o padre Rodolfo. A montagem dos tapetes começa a partir das 8h e, diferentemente de outras comunidades, a missa será celebrada à tarde, às 16h, na praça em frente ao Santuário, presidida pelo arcebispo Dom Geremias Steinmetz. Em seguida, haverá procissão pelas ruas do bairro. Se chover, todas as atividades serão transferidas para dentro do templo.





Noite Festiva





No sábado (10), o Santuário realiza a também tradicional Noite Festiva, realizada desde a inauguração da capelinha, em 1940, desta vez com prêmios em dinheiro. As cartelas de participação custam R$ 30, podem ser compradas na secretaria ou no fim das missas e haverá sorteios de prêmios de R$ 5 mil e outro de R$ 2 mil em dinheiro, além de uma Smart TV de 60 polegadas, um faqueiro inox com 130 peças e uma churrasqueira gaúcha a gás e carvão. Os portões serão abertos às 18h30 e a Noite Festiva terá início a partir das 20h.