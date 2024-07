Corrida de rua em Londrina acelera cadeia de serviços de esporte e saúde

A máxima popular de que "uma coisa leva a outra" faz sentido quando o assunto é a corrida de rua. O esporte consolida-se como prática saudável, democrática e fomenta a prestação de serviços de esporte e profissionais de saúde.





Segundo a gestora de projetos e consultora de Negócios do Sebrae -PR, Alesandra de Almeida, é notável a movimentação que as corridas promove no segmento esportes, saúde e bem-estar.

"Ao buscar a corrida em nome da saúde, o praticante investe em cuidados como um nutricionista, lojas especializadas e treinadores qualificados porque quer cuidar da alimentação, precisa de um tênis e roupas adequadas, assim como de um profissional que cuide de sua pisada, de sua postura", observa.





Almeida ratifica que toda uma cadeia de atividades é impactada positivamente pela demanda. "Cada profissional deve entender que o sucesso de seu negócio depende de um plano de negócios e uma gestão qualificada e todos podem contar com o Sebrae para esse preparo", lembra.

A LARGADA PARA PROFISSIONAIS





Com 20 anos de atuação, a R80 Assessoria Esportivaé uma das pioneiras em Londrina e região. O treinador e profissional de Educação Física Richards Moura, proprietário, destaca o trabalho da assessoria que visa a saúde física e mental de cada participante, sua individualidade e objetivos.

"Muito importante para a o desenvolvimento da corrida é o trabalho de fortalecimento, periodização de treino, adaptação para quem caminha e deseja correr, exercícios de mobilidade, exercícios educativos para a corrida, os quais são oferecidos por profissionais capacitados e que orientam de forma detalhada e com respeito a cada indivíduo", ratifica.







Moura esclarece que há algo peculiar na corrida: "O atleta mais avançado e o iniciante conseguem ter a mesma sensação de prazer e liberdade enquanto correm. A corrida é democrática, inclusiva, é comum que as pessoas viajem e carreguem seu tênis. Esquecem documentos, pastas, mas levam o tênis de corrida", conta.





