Corrida em prol do Hospital do Câncer reúne mais de dois mil atletas em Londrina

Inserida no calendário esportivo de Londrina e bastante aguardada, 8ª edição da corrida Go Pink foi realizada neste domingo (13) e também integra ações do MOR (Movimento Outubro Rosa) mês de conscientização sobre prevenção do câncer de mama.







As práticas começaram às 7 horas da manhã no Aterro do Lago Igapó 2 com percursos de 4 km e 8 km para a corrida , 4 km Kangoo e 2,7 km de caminhada.

A prova foi organizada pela Capa Eventos e a ocasião foi também de celebração para quem está curado do câncer. Houve uma premiação especial, dedicada aos atletas que já tiveram câncer. Foi um pódio bastante aplaudido e respeitado por todo o público presente.





Promovido pelo HCL (Hospital do Câncer de Londrina) e pelo Movimento Outubro Rosa, o evento prima por fortalecer a Campanha Outubro Rosa e alertar a população sobre o câncer de mama, que é o principal tipo de câncer na população feminina.

Coordenadora do voluntariado do Hospital do Câncer, Iracema Fabian explica que a corrida tem um papel relevante nesse movimento.





"A corrida é justamente uma forma de se falar sobre saúde. Estar com a mamografia em dia, fazer atividade física são formas importantíssimas de prevenção", lembra.

Com 2100 inscritos e expressivo número de incentivadores e familiares presentes em toda a prova e premiação, a 8ª edição da Go Pink recebeu atletas independentes de outros municipios e também de assessorias de corrida de outras cidades - que em todas as provas fazem questão de prestigiar o evento esportivo, em razão da causa.





"O sucesso cada vez maior da corrida Go Pink reflete-se na conscientização de todos, pois é preciso cuidar da saúde e fazer os exames preventivos. Assim , no caso de uma confirmação de câncer, o tratamento será mais rápido e com muito mais possibilidade de cura total", salienta Fabian.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: