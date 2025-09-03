Corte ilegal de duas árvores no Centro de Londrina gera autuação da SEMA

Nesta quarta-feira (3), o corte ilegal de uma palmeira Jerivá e a poda drástica de um Jaracatiá, na região central de Londrina, geraram autuações da SEMA (Secretária Municipal do Meio Ambiente). Após receber uma denúncia anônima, a fiscalização do órgão compareceu ao local e multou o proprietário do imóvel - uma casa que abriga consultórios odontológicos - pelas duas infrações. A autuação gerou uma multa com o valor da penalidade que pode variar entre R$ 1.200 e R$1.400, com o agravante que o Jaracatiá é uma árvore em extinção.





Segundo o fiscal, que preferiu não se identificar, a denúncia dos cortes foi realizada de forma anônima. Ele explica que, independentemente da localização das árvores - seja ela uma propriedade pública ou privada -, para qualquer forma de corte é necessária uma autorização dos órgãos competentes. E no caso de Londrina, o próprio órgão municipal. "Mesmo que os galhos e troncos possam apresentar um possível risco de queda", observa.





Questionado se existe registrado em sistema alguma forma de pedido legal para o serviço, por parte do proprietário, o fiscal informou que não há qualquer forma de requisição. "Assim que foi feita a denúncia, verificamos em nossos sistemas e não encontramos nada", comentou.

O fiscal afirma ainda que os responsáveis por realizar o trabalho também serão responsabilizados pela ação. Mas como neste caso os serviços já estavam feitos e nenhum prestador do corte foi localizado, a notificação e multa foram enviadas apenas ao dono do estabelcimento.





O Jerivá, que foi cortado e não tem mais recuperação, é uma espécie nativa de palmeira com caule solitário que pode chegar a alturas de sete a 15 metros e atingir até 50 centímetros de diâmetro. Por outro lado, o Jaracatiá, que teve sua copa e galhos podados é uma espécie parente do mamoeiro que pode atingir até 20 metros de altura.

"O Jaracatiá teve sua copa removida e isso pode causar danos graves à árvore, o que é um agravante, pois é uma espécie em extinção. Vou perguntar para um biólogo e outros profissionais sobre [possíveis] mais danos à ela", alerta o fiscal.

