Creche da Zona Leste fecha as portas depois de 60 anos em Londrina

O CEI (Centro de Educação Infantil) Santa Rita não vai funcionar mais a partir de 31 de dezembro deste ano. Fundada há 60 anos na Avenida São João, na Vila Siam, zona leste de Londrina, a entidade é administrada pela Congregação das Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, vinculada à Igreja Católica, que avisou a Secretaria Municipal de Educação sobre o encerramento das atividades escolares em ofício enviado no dia 20 de setembro.

A creche atende 112 alunos da Educação Infantil em período integral. De acordo com a Irmã Paula Pereira Alves, vice-provincial do órgão religioso que cuida do local, o principal motivo para não continuar com a unidade foi a diminuição de freiras responsáveis pela coordenação. "Hoje temos apenas três, sendo que uma inclusive teve que vir para a nossa sede em Curitiba cuidar da saúde", explica.

Outro fator que contribuiu foi a mudança no perfil das crianças atendidas. "No início, os bairros no entorno eram carentes. As mães vinham de longe, deixavam os filhos e iam trabalhar. Essa realidade mudou. Aquela área agora é nobre, com prédios ao redor e uma boa infraestrutura. Não combina com o nosso estilo de trabalho, onde a prioridade é atender os pobres e mais vulneráveis", disse Alves.





A representante da Congregação prefere não revelar o que acontecerá com o espaço físico, mas adianta que não há possibilidade da creche voltar a funcionar.

Apesar de ter comunicado a Prefeitura de Londrina no final do mês passado, pais e funcionários foram avisados com antecedência. Uma reunião com todos os envolvidos foi realizada no dia 20 de maio.





