Criança de dois anos que foi atropelada na Avenida Dez de Dezembro recebe alta

A criança de dois anos que foi atropelada na última quarta-feira (30), na avenida Dez de Dezembro, recebeu alta neste domingo (03) por volta das 14h. A menina estava internada no HU (Hospital Universitário) de Londrina. Ela precisou ser intubada e o quadro de saúde era considerado grave.

A mãe da criança, de 38 anos, também foi atropelada, mas já tinha recebido alta no final da semana passada. Uma outra criança, de 12 anos, também foi atingida pelo veículo e foi liberada ainda na noite de quarta.

O delegado de Trânsito de Londrina, Edgard Soriani, disse que, em tese, o atropelamento pode ser enquadrado como lesão corporal, o que depende de representação das vítimas diante da autoridade policial.

De acordo com informações preliminares repassadas pelo Corpo de Bombeiros de Londrina e apuradas pela reportagem, a mãe e os dois filhos estavam atravessando a via quando foram atingidos por um veículo em alta velocidade.

