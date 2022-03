Criminoso furta mais de cem anéis e joias de loja de shopping em Londrina

A Polícia Militar está atrás de um rapaz que invadiu uma relojoaria e furtou mais de cem produtos, entre joias, anéis e correntes, na madrugada do último domingo (20). O estabelecimento fica no Boulevard Shopping, na região leste de Londrina. O suspeito conseguiu escapar com os objetos de valor e ainda não foi localizado.

De acordo com o tenente Felipe Ciniciato, do 5° Batalhão da PM, há indícios de que o crime foi bastante planejado. “Certamente já conhecia a rotina do local. Ele entrou em uma loja que está sendo reformada, fez um buraco e entrou na relojoaria. Ficou lá durante toda a madrugada e só foi embora às 5h do domingo”, explicou.

A quantia furtada não foi divulgada oficialmente. A PM não soube dizer por onde o criminoso teria fugido.





Leia mais na Folha de Londrina: Câmeras de segurança registraram a ação do suspeito.