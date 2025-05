Escolas da rede municipal de Londrina vão ganhar 6 mil tablets de apoio

“A CTD disponibiliza treinamento dos equipamentos e das plataformas sempre que solicitada, além do treinamento inicial, a todos os professores, gestores e diretores da rede de ensino do município de forma presencial e remota”, pontuou Xavier.

A assistente de Negócios da CTD, Anay Xavier, explicou que a companhia é responsável pelo monitoramento dos equipamentos, com atualização de dados e sistemas, sempre que necessário e de forma preventiva. Os aparelhos são configurados no modo denominado Kiosk, que restringe o dispositivo totalmente, deixando os tablets disponíveis apenas para o seu objetivo principal, que é o aprendizado.

A tecnologia digital é oferecida à SME (Secretaria Municipal de Educação) pela CTD (Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento), que vai disponibilizar 6.265 tablets básicos do modelo Samsung Active A09 para os alunos da educação infantil e ensino fundamental das escolas municipais urbanas e dos distritos de Londrina, além dos CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) e os CEIs (Centros de Educação Infantil) filantrópicos conveniados com a secretaria.





Por meio de um contrato de outsourcing (terceirização) com uma empresa parceira, a CTD também garante a manutenção técnica dos aparelhos que venham a apresentar algum defeito. Eles são substituídos por backup até que o equipamento original seja devidamente reparado. Caso não haja conserto, a companhia provê um novo modelo ao aluno. “Todo o tablet que precisa ser reposto a gente faz com agilidade para não prejudicar o estudante”, esclareceu o presidente da CTD, Roberto Moreira.





Anay Xavier, assistente de Negócios da companhia, ressalta também que há todo um cuidado com a segurança dos equipamentos. “Todos os aparelhos são segurados, desde que ocorram arrombamentos ou mediante força física. Nesses casos eles são imediatamente substituídos sempre que a SME apresente comprovação do ato via boletim de ocorrência”, apontou.

Os tablets também são rastreados. “Todos os equipamentos possuem mapeamento de região e são sinalizados de imediato caso saiam da escola a qual estão locados. Dessa forma, a SME e seus fiscais são informados da retirada indevida do aparelho”, disse. Caso a escola precise retirar qualquer equipamento do local, deve informar via e-mail os dados do aparelho à CTD.