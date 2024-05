Cultura: confira a lista de shows em Londrina no mês de maio

O mês de maio traz uma extensa variedade de shows para o público de Londrina e região. Logo nesta sexta-feira (3), o Teatro Ouro Verde recebe Yamandu Costa, renomado violonista brasileiro.





Nos próximos dias, artistas da nossa música popular, do pop, do rock, da música eletrônica e do sertanejo animam os fãs de todos os estilos e idades. Djavan, Toquinho, Esteban Tavares e Moacyr Franco são outros grandes destaques desta temporada.



Confira abaixo a lista da FOLHA com os principais shows para facilitar a programação e garantir os seus ingressos:





Ida & Volta

O gênio das sete cordas, Yamandu Costa, volta a Londrina após mais de 15 anos para um show com muitos sucessos do choro, bossa nova, milonga, tango, jazz, samba e chamamé. O violonista gaúcho apresenta o álbum "Ida e Volta”, com repertório que passeia pela música ibero-americana.





Considerado um dos maiores violonistas do Brasil e do mundo, o artista recebeu o Grammy Latino em 2021, na categoria de Melhor Álbum Instrumental, pelo trabalho em "Bachianinha" ao lado de Toquinho. O show em Londrina, encerra sua miniturnê pelo Brasil que teve apresentações em São Paulo, Florianópolis e Curitiba.

Quando: 3 de maio, às 21h



Onde: Cine Teatro Ouro Verde

Quanto: a partir de R$120, à venda pelo DiskIngressos





NiC Vigarista

Banda punk formada por três professores do curso de Jornalismo da UEL (Universidade Estadual de Londrina). Alberto Klein, André Azevedo da Fonseca e Fabio Silveira ganharam destaque na internet com a canção “ABNT”, no início deste ano.





O evento gratuito marca o lançamento do primeiro álbum de estúdio dos músicos, intitulado “Treta de Departamento”, que eles definem como o “puro suco do tempo muito louco em que vivemos”, com letras políticas e bem-humoradas.

Quando: 10 de maio, às 19h

Onde: Sesc Cultural Cadeião (rua Sergipe, 52 - Centro)

Quanto: Gratuito





