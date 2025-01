Cursinho da UEL aprova 79 estudantes no Vestibular 2025

Voltado a oportunizar melhores condições de ingresso ao ensino superior a alunos da rede pública de ensino, o CEPV (Curso Especial Pré-Vestibular) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) celebra o bom desempenho dos seus estudantes em mais um processo seletivo Vestibular.





Foram 79 estudantes aprovados na 1ª convocação, conforme a lista divulgada na última sexta-feira (10) . E a partir das próximas convocações, o número total poderá ser ainda maior, podendo ultrapassar a taxa de aprovação registrada no ano passado, que foi de 47%.

É o que almeja a coordenadora do CEPV-UEL, professora Rita de Cássia Rodrigues Oliveira. Ela está à frente de um time de 36 alunos de graduação da Universidade que atuaram como instrutores das disciplinas ao longo de 2024.





De acordo com ela, o ano letivo teve início 450 alunos e ao menos 177 realizaram a inscrição e foram aprovados para a segunda fase do Vestibular UEL 2025. Dentre os candidatos, 79 obtiveram êxito e estão mais próximos de ver o sonho de ingressar no ensino superior se tornar realidade.





“Foi um ano em que tivemos algumas desistências e nem todos decidiram tentar o Vestibular UEL. Mas estamos bem otimistas com os resultados e esperamos que este número aumente. Esse não foi o maior número na 1ª convocação, mas foi um dos maiores”, celebra a professora.





