Curso de classificação e degustação de café em Londrina abre inscrições nesta quarta

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. O curso tem 160 horas e é inteiramente presencial, com aulas teóricas e práticas em quatro módulos, programados para o período que vai de 2 de fevereiro a 6 de março de 2026. As aulas serão ministradas no Centro de Pesquisa em Qualidade do Café do IDR-Paraná, localizado na Rodovia Celso Garcia Cid, km 375.

O IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) em Londrina abre nesta quarta-feira (15) as inscrições para o curso “Classificação Física e Degustação de Café Beneficiado Grão Cru”. Serão oferecidas 20 vagas e os participantes que alcançarem aproveitamento poderão se habilitar no Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) para o exercício profissional da atividade.





A grade temática contempla a legislação que regula a atividade no Brasil, análise física — atributos de grãos crus, como defeitos, peneira e cor — e, também avaliação sensorial (degustação) de corpo, aroma, sabor e balanço da bebida.





INSCRIÇÕES

Podem participar profissionais de ciências agrárias e áreas correlatas, com formação a partir do nível médio. O valor da inscrição é de R$ 8 mil.





Junto com os documentos pessoais e a comprovação de formação profissional, é obrigatório apresentar o certificado de conclusão do curso “Conhecimentos Gerais de Classificação Vegetal”, disponível on-line, e gratuitamente, na plataforma da Enagro (Escola Nacional de Gestão Agropecuária), ligada ao Mapa, que pode ser acessada AQUI. Mais informações e inscrições pelo WhatsApp (43) 3376-2364, até o dia 10 de janeiro.

O curso “Classificação Física e Degustação de Café Beneficiado Grão Cru” é uma realização do IDR-Paraná, em parceria com a Fapeagro (Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento do Agronegócio).





SERVIÇO:

Curso: “Classificação Física e Degustação de Café Beneficiado Grão Cru”

Local: IDR-Paraná – Centro de Pesquisa em Qualidade do Café, situado na Rodovia Celso Garcia Cid, km 375, em Londrina - PR

Inscrições/informações: de 15/10 a 10/1/2026, pelo WhatsApp (43) 3376-2364

Aulas: 2 a 7/2, 9 a 13/2, 23 a 27/2 e 2 a 6/3 de 2026