Curso de elétrica automotiva para mulheres recebe inscrições

Março chegou ao fim, mas as ações do Mês da Mulher continuam. Estão abertas as inscrições para mais um curso exclusivo para trabalhadoras. A formação oferecida é a de eletricidade automotiva.





São 25 vagas e as inscrições podem ser feitas pelo link https://bit.ly/eletricaMulheres.

O curso será de 24 de abril a 10 de maio, com aulas das 19h às 23h, de segunda a quinta-feira, na sede do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), localizada na rua Belém, 844. Para participar, é preciso ter mais de 18 anos e ensino fundamental completo.





A ordem de inscrição é um critério de seleção, e as candidatas desempregadas terão preferência na convocação para a matrícula.

O curso faz parte do pacote de qualificação profissional que a Prefeitura está contratando junto ao Sistema S. As formações vão abranger os mais variados segmentos, e serão conduzidas pela Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda e pela Secretaria de Políticas Para Mulheres.





Para a diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo, o curso é uma oportunidade de inserir as mulheres em um campo predominantemente masculino.

“Os cursos de qualificação do Senai são conhecidos por sua excelência e, assim como foi o curso de Mecânica para mulheres, o de eletricidade automotiva vai agregar ainda mais conhecimento e técnica, ampliando a atuação das mulheres neste segmento”, pontuou a diretora.





O secretário do Trabalho, Emprego e Renda em exercício, Cristian Marcucci, destacou a parceria entre as Secretarias.





“Já fazemos esse trabalho conjunto há algum tempo e temos tido sucesso nessa empreitada. Foram dezenas de trabalhadoras formadas nos mais variados cursos. Os resultados do trabalho desenvolvido em 2022 permitiram que, em 2023, tivéssemos um importante acréscimo para a contratação de ainda mais cursos. Isso é fruto desse trabalho de várias mãos, e uma vitória que precisa ser celebrada”, pontuou Marcucci.