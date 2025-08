Curso de especialização no ensino de sociologia da UEL amplia fronteiras

Com três décadas de trabalho voltado à formação complementar de profissionais das mais diversas áreas, o curso de especialização em ensino de sociologia da UEL (Universidade Estadual de Londrina) vem rompendo fronteiras. Com uma nova turma de alunos prestes a dar início aos estudos, a maioria dos inscritos mora nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. O alcance veio através da tecnologia, com o ensino remoto, e também com a popularidade de um curso que é pioneiro no país.





Coordenador da especialização, Marco Rossi explica que o curso vem ganhando destaque, principalmente após a sociologia ter se tornado uma disciplina obrigatória na grade curricular do ensino médio em 2008. “Em termos regionais, além de pioneiro, o curso é um dos raros que investem na qualificação de professores de sociologia na modalidade lato sensu. No Brasil todo, se houver, há bem poucas experiências do mesmo tipo”, afirma.

Por ser uma especialização lato sensu, ou seja, voltada para a aplicação prática da sociologia no mercado profissional, ela é para todos, independente da formação anterior. O professor detalha que, ao longo das últimas três décadas, o curso já recebeu profissionais formados em direito, jornalismo, serviço social, psicologia, entre outros. “Por causa de sua proposta transdisciplinar, e também em face de os professores do curso pesquisarem temas diversos, o curso abriga muitos desejos e se propõe a valorizar a multiplicidade das percepções de mundo”, afirma.









