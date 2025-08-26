Pesquisar

Começa em setembro

Curso gratuito para motoristas de Londrina está com inscrições abertas

Redação Bonde com N.Com
26 ago 2025 às 15:41

Emerson Dias/ N.Com
A Prefeitura de Londrina divulgou, nesta terça-feira (26), uma nova oportunidade de qualificação profissional gratuita voltada a motoristas com carteira de habilitação categoria C. O curso é oferecido pelo SEST SENAT e começa no dia 1º de setembro, com aulas diárias das 8h às 18h, na unidade da instituição em Londrina, que fica na rua Santa Terezinha, esquina com a rua dos Coqueiros, 1.377 (Zona Leste).


Com duração de 30 dias, a Escola de Motoristas Profissionais é uma formação que tem carga horária dividida entre teoria e prática. Na etapa prática, os alunos terão a oportunidade de conduzir caminhões e carretas de até 12 metros, garantindo uma preparação completa e compatível com as exigências do mercado de trabalho.

Além de ser 100% gratuito, o curso conecta diretamente os participantes a uma empresa apoiadora da ação, com grande possibilidade de contratação ao final do período formativo. Os salários e os benefícios oferecidos para a profissão podem chegar a um rendimento mensal que ultrapasse os R$ 5 mil, somando vencimento e diárias de viagem, conforme calendário de atuação.


Para se inscrever, é necessário comparecer presencialmente ao SEST SENAT com a CNH C e um comprovante de residência, entre 8h e 18h. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (43) 3376-7000.

O secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Cesar Makiolke, destaca que essa é uma oportunidade completa. “Estamos falando de um curso com o selo SEST SENAT, que é um grande diferencial no currículo e, com a conexão com a empresa parceira, pode representar a conquista de um emprego com qualidade dentro do próximo mês. Os salários oferecidos pelo setor, somados aos adicionais, tornam a remuneração ainda mais atrativa. É uma chance concreta de mudar de vida e entrar no mercado com o pé direito”, afirmou.


