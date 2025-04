Custando R$ 41 milhões, viaduto da PUC é entregue por Ratinho Junior em Londrina

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), inaugurou oficialmente na manhã deste sábado (5) a obra do Viaduto da PUC, na BR-369, zona oeste de Londrina. As pistas superiores e inferiores já estavam liberadas desde a última terça-feira (1°), após cerca de um ano e meio de trabalhos. O governador está na cidade desde a sexta-feira (4), quando participou da cerimônia de abertura da 63ª ExpoLondrina, no Parque de Exposições Governador Ney Braga.





Em entrevista coletiva durante o evento de inauguração do viaduto da PUC, como é conhecido pela população, Ratinho Junior comemorou a entrega de uma obra que, segundo ele, é muito importante para Londrina e para a região, principalmente por conta do alto fluxo de veículos que passam pela rodovia todos os dias.

O viaduto dá acesso à Avenida Jockey Clube e Avenida das Indústrias, em Londrina, e soluciona um antigo gargalo viário da cidade, melhorando a saída para o município de Cambé e o fluxo decorrente da PUC (Pontifícia Universidade Católica).





“É uma obra grande, com um investimento de R$ 41,5 milhões e que vai solucionar a questão do fluxo de carros e de caminhões e, acima de tudo, vai trazer muita segurança porque era um local que tinha muito trânsito, uma série de interseções e, muitas vezes, acidentes”, aponta, ressaltando que a expectativa é de que, com a obra, o fluxo de veículos fique mais organizado para quem trafega pelo trecho.

A estrutura é composta por um viaduto tipo diamante que permite entrar e sair da BR-369 por meio de vias marginais, também ligadas às rotatórias, em ambos os sentidos da rodovia. O projeto contempla ainda a implantação de passeios nas marginais e embaixo do viaduto, garantindo mais segurança para pedestres.





“O viaduto da PUC é uma obra muito relevante em uma interseção com rodovia federal, mas que fica praticamente dentro da cidade que, historicamente, sempre teve muitos acidentes. Mas conseguimos entregar, dentro do prazo, uma solução de engenharia que resolve este problema”, afirmou o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.





"Estamos muito satisfeitos de ver que o Estado, junto com as demais forças políticas da região, tem investido nas obras prioritárias para nossa cidade. Este viaduto vai melhorar a mobilidade urbana de Londrina e toda a região", afirmou o prefeito de Londrina, Tiago Amaral.